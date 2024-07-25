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18:28, 25 июля 2024Силовые структуры

В российском регионе член «СССР» призывала к отказу от уплаты налогов и была осуждена

В Дагестане суд приговорил женщину за участие в экстремистском «СССР»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Дагестане суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно местную жительницу за участие в запрещенной в России экстремистской организации «Союз Славянских Сил Руси» («СССР»). Об этом сообщает ТАСС.

Женщину признали виновной по статье 282.2 УК РФ. Она раскаялась в содеянном.

По версии следствия, в 2021 году осужденная вступила в запрещенную организацию и стала секретарем исполнительного комитета. В рамках деятельности «СССР» женщина начала пропагандировать идеологию ненависти к органам государственной власти России, призывать к отказу от уплаты налогов, жилищно-коммунальных платежей и неисполнению гражданско-правовых обязательств.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике к четырем с половиной годам колонии общего режима приговорили местную жительницу, занимавшуюся вербовкой в эту запрещенную организацию.

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