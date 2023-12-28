Россиянка получила срок за вербовку в экстремистскую организацию

В КЧР россиянке дали срок за вербовку в экстремистскую организацию «СССР»

В Карачаево-Черкесской Республике к четырем с половиной годам колонии общего режима приговорили местную жительницу, занимавшуюся вербовкой в запрещенную в России экстремистскую организацию «Союз Славянских Сил Руси» («СССР»). Об этом в четверг, 28 декабря, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Карина Бекижева.

По данным следствия, зная, что организация запрещена по решению суда, осужденная, следуя идеологии движения, не признавала существования Российской Федерации, отказывалась выполнять ее законы и вела агитацию среди местных жителей к вступлению в преступное сообщество. Его целью являлось воспрепятствование деятельности госорганов РФ.

13 апреля сообщалось, что в Башкортостане мужчину, представлявшегося начальником МВД СССР, заподозрили в экстремизме.