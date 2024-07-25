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18:13, 25 июля 2024Россия

Украинские дроны атаковали автомобили в российском регионе

Беспилотники ВСУ атаковали транспортные средства в Белгородской области

Фото: Leah Millis / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали транспортные средства в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На автодороге ШебекиноВолоконовка в результате прилета боеприпаса поврежден тягач с полуприцепом. В селе Вознесеновка после атаки беспилотника повреждена грузовая "Газель"», — написал чиновник.

Еще в одном населенном пункте области — селе Терезовка — БПЛА атаковал легковой автомобиль. В результате нападения транспортное средство сгорело. На месте работают оперативные службы, добавил глава области.

Ранее жители Курска, подвергающегося обстрелам со стороны Украины, пожаловались на ненадлежащее состояние убежищ. Врио главы российского региона Алексей Смирнов приложил скриншот комментария, в котором житель города сообщил, что в доме на проспекте Победы сотрудники коммунальных служб отнесли в укрытие все старые почтовые ящики.

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      Никита Абрамов
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