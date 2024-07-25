Жители обстреливаемого российского города пожаловались на состояние убежищ

Жители Курска пожаловались на ненадлежащее состояние убежищ

Жители Курска, подвергающегося обстрелам со стороны Украины, пожаловались на ненадлежащее состояние убежищ. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«От жителей Курска регулярно поступают жалобы на то, что УК (управляющие компании — прим. «Ленты.ру») не содержат убежища в подвалах домов в нормальном состоянии. Сообщение о еще одном примере наплевательского отношения к безопасности увидел сегодня», — написал он.

Чиновник приложил скриншот комментария, в котором житель города сообщил, что в доме на проспекте Победы сотрудники коммунальных служб отнесли в укрытие все старые почтовые ящики.

Смирнов добавил, что он поручил мэру Игорю Куцаку и Госжилинспекции разобраться в ситуации и проверить укрытия в регионе.

Ранее жители одного из домов в Севастополе сообщили, что их сосед закрыл подвал, который они использовали как укрытие от обстрелов, и якобы превратил его в живодерню. Известно, что местные жители начали находить замученных кошек. Подозрение пало на соседа, который присвоил подвал и перестал пускать туда кого-либо даже во время воздушной тревоги.