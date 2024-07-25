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13:48, 25 июля 2024Россия

Жители обстреливаемого российского города пожаловались на состояние убежищ

Жители Курска пожаловались на ненадлежащее состояние убежищ

Кадр: Telegram-канал Алексея Смирнова

Жители Курска, подвергающегося обстрелам со стороны Украины, пожаловались на ненадлежащее состояние убежищ. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«От жителей Курска регулярно поступают жалобы на то, что УК (управляющие компании — прим. «Ленты.ру») не содержат убежища в подвалах домов в нормальном состоянии. Сообщение о еще одном примере наплевательского отношения к безопасности увидел сегодня», — написал он.

Чиновник приложил скриншот комментария, в котором житель города сообщил, что в доме на проспекте Победы сотрудники коммунальных служб отнесли в укрытие все старые почтовые ящики.

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Смирнов добавил, что он поручил мэру Игорю Куцаку и Госжилинспекции разобраться в ситуации и проверить укрытия в регионе.

Ранее жители одного из домов в Севастополе сообщили, что их сосед закрыл подвал, который они использовали как укрытие от обстрелов, и якобы превратил его в живодерню. Известно, что местные жители начали находить замученных кошек. Подозрение пало на соседа, который присвоил подвал и перестал пускать туда кого-либо даже во время воздушной тревоги.

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      Никита Абрамов
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