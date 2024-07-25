Украинцы начали использовать батареи из Tesla для обслуживания домов

FT: украинцы из-за нехватки электричества используют батареи из Tesla для домов

Украинцы начали извлекать из автомобилей Tesla аккумуляторы и использовать их для обслуживания домов из-за нехватки электричества, пишет Financial Times (FT).

Украинский бизнесмен Александр Бентса, как пишет издание, занимался скупкой разбитых Tesla и импортировал их на Украину для ремонта и перепродажи. После начала проблем с электроэнергией в стране Бентса нашел новое применение своему бизнесу.

«Их работа, которая может превратить одну выброшенную Tesla в дюжину домашних аккумуляторных систем, является одним из множества способов, с помощью которых украинские предприятия реагируют на регулярные отключения электроэнергии», — пишет FT.

По словам бизнесмена, за последние два месяца спрос вырос с почти нулевого уровня до заоблачного и будет расти с приближением зимы.

Ранее депутат Верховной Рады и член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк назвал нормальным сценарием отключения света зимой на Украине по 12 часов. По его словам, далеко не все энергообъекты на территории Украины получится восстановить в этом году, для этого нужно значительно больше времени.