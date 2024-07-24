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20:17, 24 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали нормальным сценарием отключения света по 12 часов в день зимой

Глава подкомитета Рады назвал нормальным отключения света по 12 часов зимой

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Верховной Рады и член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк назвал нормальным сценарием отключения света зимой на Украине по 12 часов, передает «Инсайдер UA».

«Дай бог, чтобы мы прожили зиму 12 на 12 (часов — примечание «Ленты.ру»), это уже будет, по моему мнению, более-менее для нас нормальный сценарий», — заявил Нагорняк.

По его словам, далеко не все энергообъекты на территории Украины получится восстановить в этом году, для этого нужно значительно больше времени.

Ранее стало известно, что Минэнерго Украины сообщило о планах крупных поставок электроэнергии из четырех европейских стран. Киев захотел получить ее из четырех государств Евросоюза (ЕС) — Румынии, Словакии, Польши и Венгрии. Кроме того, в Минэнерго добавили, что всего было потеряно 9 из 18 гигаватт генерирующих мощностей.

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      Валентин Карант
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