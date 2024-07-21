Украина захотела получить электроэнергию от Евросоюза

Киев запросит электричество у Румынии, Словакии, Польши и Венгрии из-за дефицита

Минэнерго Украины сообщило о планах крупных поставок электроэнергии из четырех европейских стран. Страна захотела получить ее из четырех государств Евросоюза (ЕС) — Румынии, Словакии, Польши и Венгрии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в течение ближайших суток планируется импорт общим объемом 25 682 мегаватт в час. «Экспорта нет и не предвидится», — заявили в министерстве.

Также в ведомстве сообщили, что в Днепропетровской области из-за «технологических нарушений» выключалось оборудование на энергетическом объекте, из-за чего оказались обесточены подстанция и бытовые потребители.

Кроме того в министерстве добавили, что всего было потеряно 9 ГВт из 18 ГВт генерирующих мощностей.

Ранее председатель правления государственной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и глава представительства немецкого госбанка развития KfW на Украине Лоренц Гесснер подписали в Киеве соглашение о выделении гранта в размере 100 миллионов евро на защиту и восстановление энергетики Украины.