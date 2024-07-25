Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:05, 25 июля 2024Культура

Актеры подали в суд на Театр Российской армии из-за массовых увольнений

15 актеров подали в суд на Театр Российской армии из-за массовых увольнений

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Театре Российской армии прошли массовые увольнения. 15 актеров покинули труппу по решению руководства театра, сообщает StarHit.

Потерявшие работу артисты пожаловались на незаконные увольнения. При этом руководство заявило, что решение было принято новым режиссером.

«С ними просто не продлили прошлый трудовой договор. Причина одна: в театральном мире каждый художественный руководитель или главный режиссер обновляет творческий коллектив. В данном случае Александр Александрович Лазарев принял на работу десять новых артистов из разных институтов и с какими-то артистами счел необходимым расстаться, да. Это нормальная практика для любого театра», — поделилась директор Театра Российской армии Милена Авимская.

Актриса Ксения Таран, которая проработала в Театре Российской армии более 20 лет, намерена вместе с другими коллегами решать проблему в судебном порядке.

«Мы все, уволенные, подали иски в суд с требованием восстановить нас, так как наше увольнение было незаконным», — сообщила она.

Александр Лазарев занял пост главного режиссера учреждения в декабре 2023 года. До этого он был ведущим артистом театра «Ленком», а также режиссером-постановщиком спектаклей «Поминальная молитва» и «Бег». Принял участие более чем в 20 постановках, а также снялся в 80 кинопроектах.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Камала Харрис начала предвыборную кампанию. О чем она попросила сторонников и что сказала о Трампе?

      В Омске нашли тело пропавшей 15-летней школьницы из Москвы

      Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве Фарион

      Смерч в поле в российском регионе попал на видео

      В Херсонской области заявили об угрозах мирным жителям со стороны ВСУ

      Готовность россиян делать крупные покупки оценили

      Россиянкам назвали визуально старящую одежду

      Россиянин заявил о минировании четырех торговых центров и получил 2,5 года колонии

      МИД Венгрии обвинил ЕС в зависти к Орбану

      В Турции нашли украинский гидроцикл со взрывчаткой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше