Актеры подали в суд на Театр Российской армии из-за массовых увольнений

15 актеров подали в суд на Театр Российской армии из-за массовых увольнений

В Театре Российской армии прошли массовые увольнения. 15 актеров покинули труппу по решению руководства театра, сообщает StarHit.

Потерявшие работу артисты пожаловались на незаконные увольнения. При этом руководство заявило, что решение было принято новым режиссером.

«С ними просто не продлили прошлый трудовой договор. Причина одна: в театральном мире каждый художественный руководитель или главный режиссер обновляет творческий коллектив. В данном случае Александр Александрович Лазарев принял на работу десять новых артистов из разных институтов и с какими-то артистами счел необходимым расстаться, да. Это нормальная практика для любого театра», — поделилась директор Театра Российской армии Милена Авимская.

Актриса Ксения Таран, которая проработала в Театре Российской армии более 20 лет, намерена вместе с другими коллегами решать проблему в судебном порядке.

«Мы все, уволенные, подали иски в суд с требованием восстановить нас, так как наше увольнение было незаконным», — сообщила она.

Александр Лазарев занял пост главного режиссера учреждения в декабре 2023 года. До этого он был ведущим артистом театра «Ленком», а также режиссером-постановщиком спектаклей «Поминальная молитва» и «Бег». Принял участие более чем в 20 постановках, а также снялся в 80 кинопроектах.