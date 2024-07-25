В армии России сообщили о переходе ВСУ к обороне в районе Соледара

ВС России: ВСУ перешли к обороне в районе Соледара

Украинская армия на соледарском направлении перешла к оборонительным действиям и теперь не предпринимает попытки атак. Об этом рассказал заместитель начальника штаба бригады «Невский» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» с позывным Студент, передает ТАСС.

«Сейчас они уже не пытаются атаковать. Судя по всему, не хватает уже для этого сил. Ну и судя по последним перехватам, которые поступают от разведки штаба корпуса, морально-психологическое состояние личного состава бойцов ВСУ крайне низкое», — рассказал военный.

По его словам, украинские военные все чаще используют FPV-дроны, компенсируя нехватку артиллерийских снарядов и снизившееся количество обстрелов.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударом уничтожили около 10 иностранных наемников инженерных войск в Харькове. По его словам, иностранный контингент находился в одном из спальных районов города.