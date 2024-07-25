В ЛНР рассказали об уничтожении 10 иностранных наемников в Харькове

Марочко: ВС России ударом уничтожили 10 иностранных наемников в Харькове

Вооруженные силы (ВС) России ударом уничтожили около 10 иностранных наемников инженерных войск в Харькове. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В результате точечного удара по населенному пункту Харьков уничтожено около 10 иностранцев (...). Также стало известно, что данные "солдаты удачи" относились к инженерным войскам», — рассказал эксперт.

По его словам, иностранный контингент находился в одном из спальных районов города.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы, предназначавшиеся на крайний случай, в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки на купянском направлении. Он добавил, что тот факт, что ВСУ перебрасывает резервы, свидетельствует о тяжелом положении украинских сил на этом участке фронта.