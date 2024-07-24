В ЛНР рассказали о переброске резервов ВСУ на купянском направлении

Марочко: ВСУ перебрасывают резервы к Кондрашовке, Петропавловке и Синьковке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы, предназначавшиеся на крайний случай, в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, информация об этом была получена российскими военными с помощью средств объективного контроля. Он добавил, что тот факт, что ВСУ перебрасывает резервы, свидетельствует о тяжелом положении украинских сил на этом участке фронта.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России улучшили свое положение на купянском направлении. Кроме того, они уничтожили опорный пункт ВСУ в районе реки Гнилица.

До этого Российская армия вела бои близ населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Табаевка в Харьковской области с элитной 1-й президентской бригадой нацгвардии Украины. В ходе боев ВС России удалось занять более выгодные рубежи.