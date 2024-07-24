Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:06, 24 июля 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о переброске резервов ВСУ на купянском направлении

Марочко: ВСУ перебрасывают резервы к Кондрашовке, Петропавловке и Синьковке

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы, предназначавшиеся на крайний случай, в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, информация об этом была получена российскими военными с помощью средств объективного контроля. Он добавил, что тот факт, что ВСУ перебрасывает резервы, свидетельствует о тяжелом положении украинских сил на этом участке фронта.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России улучшили свое положение на купянском направлении. Кроме того, они уничтожили опорный пункт ВСУ в районе реки Гнилица.

До этого Российская армия вела бои близ населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Табаевка в Харьковской области с элитной 1-й президентской бригадой нацгвардии Украины. В ходе боев ВС России удалось занять более выгодные рубежи.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Токио выразил Москве протест из-за санкций против своих предпринимателей. Почему Япония боится ответных мер России?

      Глава Еврокомиссии захотела встретиться с премьером Британии для перезагрузки отношений

      Раскрыта личность пострадавшего от взрыва в автомобиле Toyota военнослужащего

      Крупный итальянский банк назвал сроки сокращения бизнеса в России

      В регионе России кратно увеличили выплату за подписание контракта для участия в СВО

      Уехавший в Израиль телеведущий пожаловался на проблемы с работой

      Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с вагнеровцами священника

      Напившийся с друзьями в отеле турист упал с балкона и не выжил

      Обнаружен неизвестный климатический феномен

      Успенская назвала артистов-иноагентов предателями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше