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08:15, 25 июля 2024Бывший СССР

В Авдеевке нашли 47 тел мирных жителей

РИА Новости: российские следователи нашли 47 тел мирных жителей в Авдеевке

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Российские следователи нашли в Авдеевке 47 тел мирных жителей, из них удалось опознать только 24. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики регионального главка СК, передает РИА Новости.

«В истекшем периоде 2024 года проведено 38 осмотров мест происшествий, обнаружено 47 трупов погибших в результате проведения боевых действий, это все мирные граждане», — заявил он.

По его словам, идентификация тел продолжается. Он добавил, что искать тела сложно из-за разрушений в населенном пункте. Как уточнил собеседник агентства, привлекается тяжелая техника для осмотра мест происшествий.

17 февраля 2024 года сообщалось, что город Авдеевка перешел под контроль российских войск. Украинские военные вынуждены были покинуть населенный пункт, бросив свою технику и вооружение.

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      Кристина Есикова
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