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23:43, 25 июля 2024Бывший СССР

В ДНР при атаке ВСУ погибли два человека

Пушилин: в ДНР при атаке ВСУ погибли два человека, восемь пострадали
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что при атаке украинских дронов в регионе погибли два человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, еще восемь человек, включая ребенка, получили ранения. Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Вследствие обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пять жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при очередной атаке ВСУ по Белгородской области. Целью нового удара со стороны соседнего государства стало село Новое в четырех километрах от государственной границы России. Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле частного дома в то время, когда там находился мирный житель.

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      Марина Совина
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