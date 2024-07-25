В ДНР при атаке ВСУ погибли два человека

Пушилин: в ДНР при атаке ВСУ погибли два человека, восемь пострадали

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что при атаке украинских дронов в регионе погибли два человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, еще восемь человек, включая ребенка, получили ранения. Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Вследствие обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пять жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при очередной атаке ВСУ по Белгородской области. Целью нового удара со стороны соседнего государства стало село Новое в четырех километрах от государственной границы России. Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле частного дома в то время, когда там находился мирный житель.