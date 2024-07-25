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17:07, 25 июля 2024Россия

Один человек пострадал при атаке ВСУ на российский регион

ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадал один человек
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Один человек пострадал при очередной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Целью нового удара со стороны соседнего государства стало село Новое в четырех километрах от государственной границы России. Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле частного дома в то время, когда там находился мирный житель.

Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Также осколками был поврежден легковой автомобиль.

Белгородская область чаще других приграничных регионов подвергается атакам со стороны Украины. Только за 25 июля ВСУ несколько раз атаковали приграничные районы. Так, в селе Октябрьском мужчина был ранен в результате атаки украинского беспилотника. Перед этим украинские войска обстреляли город Шебекино — одного человека спасти не удалось, еще двое пострадали.

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      Алан Босиков
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