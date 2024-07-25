Один человек пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Один человек пострадал при очередной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Целью нового удара со стороны соседнего государства стало село Новое в четырех километрах от государственной границы России. Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле частного дома в то время, когда там находился мирный житель.
Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Также осколками был поврежден легковой автомобиль.
Белгородская область чаще других приграничных регионов подвергается атакам со стороны Украины. Только за 25 июля ВСУ несколько раз атаковали приграничные районы. Так, в селе Октябрьском мужчина был ранен в результате атаки украинского беспилотника. Перед этим украинские войска обстреляли город Шебекино — одного человека спасти не удалось, еще двое пострадали.