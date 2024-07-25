Один человек пострадал при атаке ВСУ на российский регион

ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадал один человек

Один человек пострадал при очередной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Целью нового удара со стороны соседнего государства стало село Новое в четырех километрах от государственной границы России. Украинский беспилотник сбросил боеприпас возле частного дома в то время, когда там находился мирный житель.

Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Также осколками был поврежден легковой автомобиль.

Белгородская область чаще других приграничных регионов подвергается атакам со стороны Украины. Только за 25 июля ВСУ несколько раз атаковали приграничные районы. Так, в селе Октябрьском мужчина был ранен в результате атаки украинского беспилотника. Перед этим украинские войска обстреляли город Шебекино — одного человека спасти не удалось, еще двое пострадали.