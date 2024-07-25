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07:37, 25 июля 2024Мир

В G7 еще не приняли решение по замороженным активам России

Минфин Японии: G7 пока не приняла решение по использованию активов России

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) еще не приняли решение об использовании замороженных активов России. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, его слова передает агентство Kyodo.

Судзуки принял участие в переговорах глав минфинов и Центробанков стран G7, которые прошли в Рио-де-Жанейро.

«В этот раз решение принято не было. Мы продолжим обсуждение», — сказал министр. В июне страны G7 одобрили выделение Украине 50 миллиардов долларов до конца года за счет прибыли от замороженных российских активов.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что использование странами Запада доходов от российских активов может пошатнуть позиции доллара в качестве мировой резервной валюты. По его словам, использование этих доходов идет вразрез с идеологическими нормами западных государств.

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