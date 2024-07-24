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12:53, 24 июля 2024Россия

В Госдуме назвали последствия использования доходов от российских активов на Западе

Депутат Кравченко: использование доходов от активов РФ отразится на долларе
Денис Кравченко

Денис Кравченко. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Использование западными странами доходов от замороженных российских активов может отразиться на долларе, считает первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Возможные последствия он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Использование доходов от российских суверенных активов полностью противоречит всем тем нормам и правилам, на которых строится идеология стран Запада, подчеркнул депутат.

«Абсолютно очевидно каждому, что после подобной акции доверие к финансовым институтам западных стран полностью подорвано. В случае подобного решения эти страны, что "влезают в чужой кошелек без спроса", в глазах мирового общества перестанут быть надежными партнерами, и если не сейчас, то в перспективе государства начнут искать подстраховку взамен доллару, так как устойчивость долларовой системы расчетов базируется на доверии к американской валюте и к предсказуемым действиям властей США. Вместе с этим после таких очевидно враждебных шагов, Россия оставляет за собой право ответа, причем необязательно симметричного», — поделился Кравченко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе.

До этого глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель проинформировал, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных российских активов пройдет в начале августа. За счет этих средств собираются профинансировать в том числе ПВО и закупки боеприпасов для артиллерии.

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