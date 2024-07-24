В Госдуме назвали последствия использования доходов от российских активов на Западе

Использование западными странами доходов от замороженных российских активов может отразиться на долларе, считает первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Возможные последствия он назвал в беседе с «Лентой.ру».
Использование доходов от российских суверенных активов полностью противоречит всем тем нормам и правилам, на которых строится идеология стран Запада, подчеркнул депутат.
«Абсолютно очевидно каждому, что после подобной акции доверие к финансовым институтам западных стран полностью подорвано. В случае подобного решения эти страны, что "влезают в чужой кошелек без спроса", в глазах мирового общества перестанут быть надежными партнерами, и если не сейчас, то в перспективе государства начнут искать подстраховку взамен доллару, так как устойчивость долларовой системы расчетов базируется на доверии к американской валюте и к предсказуемым действиям властей США. Вместе с этим после таких очевидно враждебных шагов, Россия оставляет за собой право ответа, причем необязательно симметричного», — поделился Кравченко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе.
До этого глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель проинформировал, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных российских активов пройдет в начале августа. За счет этих средств собираются профинансировать в том числе ПВО и закупки боеприпасов для артиллерии.