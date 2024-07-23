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13:11, 23 июля 2024Экономика

В Кремле пообещали ответить на воровство российских активов в Европе

Песков: РФ ответит на решение направить деньги на закупку оружия для ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Reuters

Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

«Безусловно, так или иначе ответ будет», — пообещал представитель Кремля, указав, что такие действия не могут остаться без взаимности.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель проинформировал, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных российских активов пройдет в начале августа. За счет этих средств собираются профинансировать в том числе ПВО и закупки боеприпасов для артиллерии.

Песков, в свою очередь, прокомментировал тот факт, что российские деньги не только воруют, но и тратят на закупку оружия словами «более худшего придумать, наверное, сложно».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки изъять российские активы станут воровством, «несмотря на все крючкотворство». На Западе такую постановку вопроса опровергают, отмечая, что сами активы РФ остаются на международной площадке Euroclear в Бельгии.

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      Дмитрий Воронин
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