Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 25 июля 2024Мир

В Германии задержали граждан России по подозрению в финансировании ИГ

Генпрокуратура ФРГ задержала двух граждан РФ по подозрению в финансировании ИГ

Фото: Christian Mang / Reuters

Генпрокуратура ФРГ задержала двух граждан России по подозрению в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как указывает Генпрокуратура, в начале лета 2022 года граждане РФ присоединились к уже существовавшей преступной организации, чтобы собрать средства в Германии и других государствах Европы и передать их ИГ.

Абдулрашит Д. отвечал за сбор денег. В апреле 2023 года он передал Зурхо Ц. 12 тысяч евро для ИГ. Тот участвовал в нескольких сделках в пользу террористической организации на общую сумму более 25 тысяч евро, указали в немецкой Генпрокуратуре.

Ранее глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг заявил, что террористы использовали Украину в 2023 году как перевалочный пункт. По словам представителя разведки ФРГ, террористы переправляли своих сторонников в Европу «предположительно через волну беженцев с Украины». Берлин предотвращает возможные теракты, указал Хальденванг.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским

      Неизвестные угрожали взрывом в квартире в российском регионе

      В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху

      В Индонезии заявили о поиске Киевом путей отступления на случай победы Трампа

      В Киеве призвали найти замену Зеленскому для поведения переговоров

      Жители Молдавии раскрыли свое отношение к объединению с Румынией

      Пропавшую 17-летнюю девушку нашли помолвленной с мужчиной старше нее на 27 лет

      «Альтернативная реальность». Чем туристов поражает Северная Корея и почему россияне устремились туда на отдых

      Популярный у россиян летний напиток оказался причиной запоров

      Россиянина задержали за наркоплантацию с полутора тысячами кустов конопли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше