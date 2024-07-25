В Германии задержали граждан России по подозрению в финансировании ИГ

Генпрокуратура ФРГ задержала двух граждан РФ по подозрению в финансировании ИГ

Генпрокуратура ФРГ задержала двух граждан России по подозрению в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как указывает Генпрокуратура, в начале лета 2022 года граждане РФ присоединились к уже существовавшей преступной организации, чтобы собрать средства в Германии и других государствах Европы и передать их ИГ.

Абдулрашит Д. отвечал за сбор денег. В апреле 2023 года он передал Зурхо Ц. 12 тысяч евро для ИГ. Тот участвовал в нескольких сделках в пользу террористической организации на общую сумму более 25 тысяч евро, указали в немецкой Генпрокуратуре.

Ранее глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг заявил, что террористы использовали Украину в 2023 году как перевалочный пункт. По словам представителя разведки ФРГ, террористы переправляли своих сторонников в Европу «предположительно через волну беженцев с Украины». Берлин предотвращает возможные теракты, указал Хальденванг.