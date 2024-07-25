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16:21, 25 июля 2024Россия

В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных

Депутат Бессараб: система длинных выходных в России хорошо урегулирована

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Система длинных выходных и переноса праздничных дней в России достаточно хорошо выстроена, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о сбалансированности производственного календаря на 2025 год.

«На мой взгляд, сегодня все достаточно хорошо урегулировано. Ведь мы когда продлеваем выходные и праздничные дни? Если есть такая возможность, они продлеваются, если приходятся на выходной праздничный день. (…) На мой взгляд, это достаточно неплохая история, когда праздники сдвоены — если к праздничному дню присовокупить еще несколько дней, вместе с выходными получается достаточно приятная история. Например, мы можем посмотреть по июню, где присовокуплен еще один день и получается почти неделя отдыха», — объяснила депутат.

По мнению парламентария, сегодня график рабочих и выходных дней составлен удачно.

На мой взгляд, то, что сегодня предлагает Минтруд, дает возможность и отдохнуть, и, если есть необходимость, куда-то съездить

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

25 июля Минтруд опубликовал производственный календарь на 2025 год. Согласно нему, новогодние каникулы в 2025 году продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Выходные по случаю Дня России продлятся с 12 по 15 июня.

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