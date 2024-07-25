Названа продолжительность новогодних каникул в России в 2025 году

Глава Роструда Котяков: новогодние каникулы в 2025 году продлятся 11 дней

Новогодние каникулы в 2025-м году продлятся 11 дней. Об этом сообщил глава Роструда Антон Котяков, передает его слова ТАСС.

Россияне будут отдыхать с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го года.

Майские праздники в будущем году разделят. Выходными днями будут с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Ранее стала известна доля россиян, работающих по совместительству. Согласно результатам опроса, проведенных сервисом Superjob, вторую работу имеют 24 процента граждан. 17 процентов сообщают об этом работодателю, а шесть предпочитают сохранить факт подработки втайне от начальства.