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18:35, 25 июля 2024Россия

В Госдуме захотели разрешить россиянам перекрывать себе доступ к азартным играм

В Госдуму внесли законопроект о самоограничении на участие в азартных играх

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Госдуму внесли проект закона, который разрешит россиянам самостоятельно перекрывать себе доступ к азартным играм. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Согласно тексту законопроекта, граждане смогут наложить на себя самоограничение, направив организаторам букмекерских контор и тотализаторов заявления о включении информации о нем в список отказавшихся от участия в азартных играх. Ответственность за этот перечень будет нести Единый регулятор азартных игр, который подконтролен правительству России.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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