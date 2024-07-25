В Госдуме захотели разрешить россиянам перекрывать себе доступ к азартным играм

В Госдуму внесли законопроект о самоограничении на участие в азартных играх

В Госдуму внесли проект закона, который разрешит россиянам самостоятельно перекрывать себе доступ к азартным играм. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Согласно тексту законопроекта, граждане смогут наложить на себя самоограничение, направив организаторам букмекерских контор и тотализаторов заявления о включении информации о нем в список отказавшихся от участия в азартных играх. Ответственность за этот перечень будет нести Единый регулятор азартных игр, который подконтролен правительству России.