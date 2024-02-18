Россиянам раскрыли причину тяги к азартным играм и финансовым пирамидам

Психолог Илья Гуцалюк: зависимость от денег формирует тягу к азартным играм

Зависимость от денег формирует сильную тягу к азартным играм, лотереям и финансовым пирамидам, считает психолог Илья Гуцалюк. Причину денежной зависимости он раскрыл порталу «Подмосковье сегодня».

По мнению психолога, причина тяги к легким деньгам может быть скрыта в детских травмах. Он объяснил, что обычно зависимость от денег появляется у людей, которые росли в бедности и не могли закрыть свои базовые потребности. Во взрослом возрасте они решают, сделать все возможное, чтобы не попасть вновь в такую ситуацию, говорит Гуцалюк, однако не у всех получается добиться желаемого. «Иногда такое стремление обретает не самую здоровую форму, а жажда денег превращается в такую же деструктивную зависимость, как алкоголь или наркотики», — считает специалист.

Психолог отметил, что зависимость от денег толкает людей на участие в азартных играх, финансовых пирамидах. Они нередко набирают долги и не могут с ними расплатиться.

Ранее психолог Наталья Александрова посоветовала необычный способ поднять самооценку. По ее словам, тем, кто постоянно концентрируется на своих недостатках и неудачах, может помочь ведение личного дневника.