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12:46, 18 февраля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли причину тяги к азартным играм и финансовым пирамидам

Психолог Илья Гуцалюк: зависимость от денег формирует тягу к азартным играм

Фото: Unsplash

Зависимость от денег формирует сильную тягу к азартным играм, лотереям и финансовым пирамидам, считает психолог Илья Гуцалюк. Причину денежной зависимости он раскрыл порталу «Подмосковье сегодня».

По мнению психолога, причина тяги к легким деньгам может быть скрыта в детских травмах. Он объяснил, что обычно зависимость от денег появляется у людей, которые росли в бедности и не могли закрыть свои базовые потребности. Во взрослом возрасте они решают, сделать все возможное, чтобы не попасть вновь в такую ситуацию, говорит Гуцалюк, однако не у всех получается добиться желаемого. «Иногда такое стремление обретает не самую здоровую форму, а жажда денег превращается в такую же деструктивную зависимость, как алкоголь или наркотики», — считает специалист.

Психолог отметил, что зависимость от денег толкает людей на участие в азартных играх, финансовых пирамидах. Они нередко набирают долги и не могут с ними расплатиться.

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      Екатерина Улитина
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