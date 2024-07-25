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16:44, 25 июля 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили об угрозах мирным жителям со стороны ВСУ

Сальдо: ВСУ принуждают жителей Херсонской области переезжать в Николаевскую

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принуждают жителей подконтрольных Киеву территорий Херсонской области переезжать в Николаевскую область. Об этом написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные пророссийского подполья.

Сальдо заявил об угрозах мирным жителям приграничных с Николаевской областью районов со стороны украинских солдат. По информации подполья, жителей сел Правдино и Миролюбивка насильно заставляют уезжать в сторону Николаева.

«На самом деле украинская военщина хочет скрыть от внимания местных жителей фортификационные работы, проводимые на границе Херсонщины и Николаевщины», — заявил губернатор. Он добавил, что в Николаеве ВСУ заминировали и подготовили к взрыву Варваровский мост.

Ранее Сальдо назвал неминуемым уход ВСУ из подконтрольного Украине Херсона. Он напомнил, что по Конституции России Херсонская область является неотъемлемой частью страны.

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      Алевтина Запольская
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