В Херсонской области заявили об угрозах мирным жителям со стороны ВСУ

Сальдо: ВСУ принуждают жителей Херсонской области переезжать в Николаевскую

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принуждают жителей подконтрольных Киеву территорий Херсонской области переезжать в Николаевскую область. Об этом написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные пророссийского подполья.

Сальдо заявил об угрозах мирным жителям приграничных с Николаевской областью районов со стороны украинских солдат. По информации подполья, жителей сел Правдино и Миролюбивка насильно заставляют уезжать в сторону Николаева.

«На самом деле украинская военщина хочет скрыть от внимания местных жителей фортификационные работы, проводимые на границе Херсонщины и Николаевщины», — заявил губернатор. Он добавил, что в Николаеве ВСУ заминировали и подготовили к взрыву Варваровский мост.

Ранее Сальдо назвал неминуемым уход ВСУ из подконтрольного Украине Херсона. Он напомнил, что по Конституции России Херсонская область является неотъемлемой частью страны.