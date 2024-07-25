Вооруженные силы Украины (ВСУ) принуждают жителей подконтрольных Киеву территорий Херсонской области переезжать в Николаевскую область. Об этом написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные пророссийского подполья.
Сальдо заявил об угрозах мирным жителям приграничных с Николаевской областью районов со стороны украинских солдат. По информации подполья, жителей сел Правдино и Миролюбивка насильно заставляют уезжать в сторону Николаева.
«На самом деле украинская военщина хочет скрыть от внимания местных жителей фортификационные работы, проводимые на границе Херсонщины и Николаевщины», — заявил губернатор. Он добавил, что в Николаеве ВСУ заминировали и подготовили к взрыву Варваровский мост.
Ранее Сальдо назвал неминуемым уход ВСУ из подконтрольного Украине Херсона. Он напомнил, что по Конституции России Херсонская область является неотъемлемой частью страны.