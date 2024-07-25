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23:24, 25 июля 2024Силовые структуры

В Каспийске завершились оперативные мероприятия

МВД: в Каспийске завершены оперативные мероприятия, угрозы мирному населению нет

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов завершили оперативные мероприятия, проводимые по несколькими адресам в Каспийске. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД Дагестана.

«Задержанные есть, угрозы для мирного населения никакой нет. Силовики сработали на опережение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Каспийске проходят специальные мероприятия. Жителей многоквартирного дома в Каспийске эвакуировали из-за обыска. Правоохранители проверяли информацию о нахождении в доме самодельного взрывного устройства.

25 июля также сообщалось, что в Каспийске неизвестные забаррикадировались в квартире жилого дома и угрожают взрывом. На место прибыли бойцы ОМОН и полицейские.

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      Марина Совина
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