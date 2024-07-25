Жителей жилого дома в Каспийске эвакуировали после угрозы взрыва

Жильцов многоквартирного дома эвакуировали в ходе спецмероприятий в Каспийске

Специальные мероприятия проходят в дагестанском Каспийске. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали.

Ранее 25 июля сообщалось, что в Каспийске неизвестные забаррикадировались в квартире жилого дома и угрожают взрывом. На место прибыли бойцы ОМОН и полицейские.

Накануне в Москве задержали россиянина, подозреваемого в жестокой расправе над матерью и бабушкой. 22 июля злоумышленник, находясь в подъезде многоквартирного дома на Краснобогатырской улице, заблокировал и поджег дверь квартиры с родственниками. По данному факту возбуждено уголовное дело.