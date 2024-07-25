В Киргизии определили отцов-основателей государственности

Президент Киргизии Жапаров ввел понятие отцов-основателей государственности

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, который предусматривает введение в стране такого понятия, как отцы-основатели государственности. Об этом сообщается на официальном сайте главы киргизского государства.

Отцами-основателями государства определены зампредседателя Госплана Киргизской АССР.

Абдыкерим Сыдыков (1889-1938), глава Кара-Киргизского революционного комитета Иманалы Айдарбеков (1884-1938), первый председатель Совета народных комиссаров (СНК) Киргизской АССР Жусуп Абдрахманов (1901-1938), председатель президиума Центрального исполнительного комитета Киргизской АССР Абдыкадыр Орозбеков (1889-1938), а также просветитель и общественный деятель Ишеналы Арабаев (1882-1933).

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал об «историческом пороге» сотрудничества с ЕС. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие в сфере энергетики, разработки редких металлов, а также сельского хозяйства.