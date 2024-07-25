В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Асада

Песков: Путин и Асад обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке и не затрагивал тему украинского конфликта. Детали переговоров раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Тема и политического регулирования и положение дел в регионе вокруг Сирии — вот что было главным на встрече», — сообщил официальный представитель Кремля.

По его словам, в разговоре двух лидеров «тема Украины не фигурировала». Песков также отметил, что во время переговоров состоялся широкий обмен мнениями по ближневосточной тематике.

25 июля Путин встретился со своим сирийским коллегой в Кремле. В ходе беседы он заявил Асаду об обострении ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в самой Сирии.