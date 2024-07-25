Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:43, 25 июля 2024Мир

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Асада

Песков: Путин и Асад обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке и не затрагивал тему украинского конфликта. Детали переговоров раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Тема и политического регулирования и положение дел в регионе вокруг Сирии — вот что было главным на встрече», — сообщил официальный представитель Кремля.

По его словам, в разговоре двух лидеров «тема Украины не фигурировала». Песков также отметил, что во время переговоров состоялся широкий обмен мнениями по ближневосточной тематике.

25 июля Путин встретился со своим сирийским коллегой в Кремле. В ходе беседы он заявил Асаду об обострении ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в самой Сирии.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      11 дней новогодних каникул и длинные выходные в мае. Как россияне будут отдыхать в 2025 году?

      В России оценили меры для стабилизации рынка бензина

      В Узбекистане арестовали оскорбившего посла Израиля на 10 суток

      Бывший советник Обамы заявил о преимуществе Трампа перед Харрис

      В России начали серийное производство ударной «мини-Бабы-яги»

      В Москве задержали разыскиваемого Интерполом террориста

      Трассу М-12 признали небезопасной

      Российские врачи помогли иностранке с «гроздьями винограда» на руке

      Военный эксперт высказался об оснащении украинской армии

      Мужчина выиграл 87 миллионов рублей благодаря вещему сну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше