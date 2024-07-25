Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:28, 25 июля 2024Бывший СССР

В Литве на общественницу наложили штраф за пост с цитатой Ленина

В Литве на общественницу Швенченене наложили штраф за пост с цитатой Ленина

Фото: Jan Baborák / Unsplash

В Литве общественница Эрика Швенченене оспаривает в суде штраф, который был наложен на нее за пост в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РA экстремистской и запрещена) с портретом и словами Ленина. Об этом сообщила представитель Каунасского участкового суда Таутвиле Меркявичюте, передает ТАСС.

По ее словам, Швенченене заявила, что каждый человек имеет право делиться с другими выражениями исторических лиц и поэтому не согласна со штрафом. Она также сказала, что ее пост носил исключительно информационный характер. Таким образом она напоминала, что литовскому государству следует подучиться, чтобы не было тройных стандартов в сфере свободы слова.

Общественница выложила в апреле пост ко дню рождения Владимира Ленина с призывом: «Учиться, учиться и еще раз учиться!». За это Каунасский уездный комиссариат полиции наложил на нее штраф в размере 700 евро (66 тысяч рублей). Швенченене вменяется статья кодекса об административных нарушениях «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символики, символов авторитарных режимов».

Ранее в Вильнюсе пообещали найти всех граждан Литвы с паспортом России. В результате проверок Департамента миграции литовского гражданства лишились шесть человек с российскими паспортами.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Россия использует американские чипы в своих ракетах. Как она могла их получить?

      Россиянин получил 21 год за хранение в гараже килограммов наркотиков и револьвера

      Трамп назвал вероятную причину покушения на него

      Путин и Лукашенко посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери

      Россиянам перечислили самые опасные народные методы лечения зубов

      Китай запланировал привлечь 50 стран к своей лунной станции

      Харрис столкнулась с риском потерять поддержку Уолл-стрит

      МВД Украины рассказало о деталях задержания убийцы Фарион

      На Украине задержали предполагаемого убийцу Фарион

      В Литве на общественницу наложили штраф за пост с цитатой Ленина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше