В Литве на общественницу наложили штраф за пост с цитатой Ленина

В Литве на общественницу Швенченене наложили штраф за пост с цитатой Ленина

В Литве общественница Эрика Швенченене оспаривает в суде штраф, который был наложен на нее за пост в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РA экстремистской и запрещена) с портретом и словами Ленина. Об этом сообщила представитель Каунасского участкового суда Таутвиле Меркявичюте, передает ТАСС.

По ее словам, Швенченене заявила, что каждый человек имеет право делиться с другими выражениями исторических лиц и поэтому не согласна со штрафом. Она также сказала, что ее пост носил исключительно информационный характер. Таким образом она напоминала, что литовскому государству следует подучиться, чтобы не было тройных стандартов в сфере свободы слова.

Общественница выложила в апреле пост ко дню рождения Владимира Ленина с призывом: «Учиться, учиться и еще раз учиться!». За это Каунасский уездный комиссариат полиции наложил на нее штраф в размере 700 евро (66 тысяч рублей). Швенченене вменяется статья кодекса об административных нарушениях «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символики, символов авторитарных режимов».

Ранее в Вильнюсе пообещали найти всех граждан Литвы с паспортом России. В результате проверок Департамента миграции литовского гражданства лишились шесть человек с российскими паспортами.