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15:24, 24 июля 2024Бывший СССР

В Вильнюсе пообещали найти всех граждан Литвы с паспортом России

В МВД Литвы пообещали найти всех граждан республики с российским паспортом

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Глава МВД Литвы Агне Билотайте пообещала найти всех граждан республики с российским паспортом, не сообщивших ранее о его получении и не имевших право на двойное гражданство. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Отмечается, что к настоящему времени Департамент миграции Литвы проверил почти 2000 людей, которые часто выезжают с территории страны в РФ и Белоруссию. В результате литовского гражданства лишились шесть человек с российскими паспортами.

«Мы надеемся, что это сигнал таким лицам о том, что они будут идентифицированы и будут приняты соответствующие меры», — заявила Билотайте.

Ранее начальник Службы охраны государственной границы Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщал, что ведомство намерено ужесточить порядок въезда и пребывания зоне границы с Россией. До этого стало известно, что Вильнюс планирует закупить дроны дальнего радиуса действия, чтобы с помощью них следить за границей с РФ и Белоруссией.

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      Алевтина Запольская
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