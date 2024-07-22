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15:34, 22 июля 2024Бывший СССР

Литва закупит дроны для слежки за границей с Россией и Белоруссией

Литва закупит беспилотники, чтобы следить за границей с РФ и Белоруссией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва закупит дроны дальнего радиуса действия, чтобы следить за границей с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в Службе охраны госграниц, передает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Ведомство заявило, что новую систему хотят использовать для контроля внешней границы Европейского союза, ведения криминальной разведки, досудебных расследований и контроля нелегальной миграции.

Сумма закупки составляет 4,6 миллиона евро (более 440 миллионов рублей). В нее войдут три дрона, оснащенных тепловизорами, оборудованием для лазерной разметки и измерителями расстояния, а также две станции управления беспилотниками. Срок выполнения заказа ведомства — конец мая 2025 года.

Ранее стало известно, что в Литве построят полигоны на границе с Россией. Министр обороны республики Лауринас Касчюнас заявил, что у батальонов бригады «Жемайтия», расквартированных в Таураге и Шилале, практически нет возможности вести боевую подготовку.

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      Илья Таксюр
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