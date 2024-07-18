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17:20, 18 июля 2024Бывший СССР

В Литве построят полигоны на границе с Россией

Сейм Литвы проголосовал за строительство двух полигонов на границе с Россией

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Сейм Литвы поддержал строительство двух военных полигонов на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

За возведение объектов проголосовал 61 парламентарий, против — 4. От выражения позиции по данному вопросу воздержались 10 депутатов.

«Эти полигоны крайне необходимы армии. У батальонов бригады "Жемайтия", расквартированных в Таураге и Шилале, практически нет возможности вести боевую подготовку», — заявил в Сейме министр обороны прибалтийской республики Лауринас Касчюнас.

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16 июля стало известно, что жители Таурагского и Шилальского районов Литвы выступают против строительства военных полигонов. Граждане заявили, что власти республики хотят войны, подстрекают общество и превращают всю страну в полигон.

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      Екатерина Грищенко
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