В Литве построят полигоны на границе с Россией

Сейм Литвы проголосовал за строительство двух полигонов на границе с Россией

Сейм Литвы поддержал строительство двух военных полигонов на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

За возведение объектов проголосовал 61 парламентарий, против — 4. От выражения позиции по данному вопросу воздержались 10 депутатов.

«Эти полигоны крайне необходимы армии. У батальонов бригады "Жемайтия", расквартированных в Таураге и Шилале, практически нет возможности вести боевую подготовку», — заявил в Сейме министр обороны прибалтийской республики Лауринас Касчюнас.

16 июля стало известно, что жители Таурагского и Шилальского районов Литвы выступают против строительства военных полигонов. Граждане заявили, что власти республики хотят войны, подстрекают общество и превращают всю страну в полигон.