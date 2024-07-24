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13:40, 24 июля 2024Бывший СССР

В Литве захотели ужесточить порядок въезда в зону границы с Россией

Генерал Любаевас: Литва намерена ужесточить въезд в зону границы с Россией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Пограничная служба Литвы намерена ужесточить порядок въезда в зону границы с Россией и пребывания в этой зоне. Об этом заявил начальник Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы генерал Рустамас Любаевас, передает ТАСС.

По его словам, подобные меры необходимы не на всей границе, но самые «проблемные» участки, в которых нужно усилить меры безопасности, уже идентифицированы.

Он добавил, что пограничникам нужно предоставить больше полномочий, чем простое наблюдение за лицами, находящимися в приграничной зоне. Любаевас не уточнил, о каких именно полномочиях идет речь.

Ранее стало известно, что Литва закупит дроны дальнего радиуса действия, чтобы следить за границей с Россией и Белоруссией. Новую систему будут использовать для ведения криминальной разведки, досудебных расследований и контроля нелегальной миграции.

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      Илья Таксюр
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