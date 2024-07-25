В Литве рассказали о плане массовой эвакуации на случай войны

МВД Литвы разработает план массовой эвакуации населения на случай войны

Правительство Литвы разработает план массовой эвакуации населения на случай войны. Об этом рассказали в МВД республики, передает LRT.

«МВД, Минобороны и Минтранс в сотрудничестве с национальным центром антикризисного реагирования работают над планом эвакуации жителей», — говорится в публикации.

Согласно плану, в случае войны муниципальные органы власти должны быть способны переселить до четверти городского населения, уделяя приоритетное внимание людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам и семьям с маленькими детьми.

Ранее в Литве решили ужесточить порядок въезда в зону границы с Россией. По словам начальника Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы генерала Рустамаса Любаеваса, подобные меры необходимы не на всей границе, но самые «проблемные» участки, в которых нужно усилить меры безопасности, уже идентифицированы.