В Москве случайно поймали разыскиваемого по линии Интерпола боевика «Аль-Каиды»

В Москве силовики случайно задержали боевика «Аль-Каиды», проверив его документы

В Москве сотрудники правоохранительных органов при проверке документов случайно поймали боевика «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация), объявленного в розыск по линии Интерпола. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, подозрительного мужчину силовики остановили на Мичуринском проспекте и потребовали его документы. При проверке паспорта выяснилось, что остановленный — 37-летний боевик, который еще в 2013 году уехал в Сирию и вступил в местное отделение «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусру» (признана в России террористической организацией).

В 2019 году суд в Баку выдал санкцию на арест мужчины, а сам арестованный смог сбежать в Россию через Казахстан. Уточняется, что в Азербайджане его обвиняют в организации преступного сообщества и создании вооруженных формирований.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения одного из фигурантов дела о захвате заложников в ростовском СИЗО Малика Гандалоева (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчину признали виновным по статьям об участии в запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государств» (ИГ), а также изготовлении и хранении взрывчатки.