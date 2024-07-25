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18:49, 25 июля 2024Силовые структуры

В Москве таксист выстрелил в клиента

В Москве задержали 56-летнего таксиста, выстрелившего в клиента

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержали 56-летнего таксиста, стрелявшего в клиента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел на Международном шоссе. Мужчина поссорился с водителем такси. Во время ссоры фигурант въехал в металлическое ограждение. Он разозлился и выстрелил в голову пассажира из травматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о покушении на расправу.

Ранее стало известно, что в поселке городского типа Шакша, расположенном под Уфой, неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического пистолета.

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      Екатерина Кашурникова
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