В Москве таксист выстрелил в клиента

В Москве задержали 56-летнего таксиста, выстрелившего в клиента

В Москве задержали 56-летнего таксиста, стрелявшего в клиента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел на Международном шоссе. Мужчина поссорился с водителем такси. Во время ссоры фигурант въехал в металлическое ограждение. Он разозлился и выстрелил в голову пассажира из травматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о покушении на расправу.

Ранее стало известно, что в поселке городского типа Шакша, расположенном под Уфой, неизвестный выстрелил в ребенка из пневматического пистолета.

