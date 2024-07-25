В Москве задержали разыскиваемого Интерполом террориста

ТАСС: в Москве полицейские задержали разыскиваемого Интерполом террориста

В Москве полицейские задержали 37-летнего члена запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, сотрудники МВД остановили мужчину на Мичуринском проспекте. Выяснилось, что он гражданин Азербайджана и находится в розыске по линии Интерпола. Розыск мужчины запросил Баку. Там его обвинили в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества. Кроме того, в 2013 году задержанный уехал в Сирию и стал членом террористической организации. А в 2019 году был выдан ордер на его арест.

Ранее российские полицейские задержали двоих иностранцев, разыскиваемых Интерполом за ограбление квартиры в Италии. Задержанные работали в группе, которая действовала в Неаполе. Злоумышленники ворвались в квартиру местной жительницы, связали ее и похитили драгоценности, деньги и электронные устройства. Общий ущерб составил 60 тысяч евро.