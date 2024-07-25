Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:47, 25 июля 2024Мир

В НАТО отреагировали на данные об обломках российского ударного дрона в Румынии

НАТО: найденные обломки дрона в Румынии не говорят о нападении России на альянс
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

Найденные в Румынии обломки якобы российского ударного дрона не говорят о нападении России на альянс, члены военного блока не видят признаков намеренного удара по территории НАТО. Об этом со ссылкой на заявление одного из представителей Североатлантического альянса сообщает Reuters.

«Хотя у НАТО нет информации, указывающей на преднамеренное нападение России на территорию союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны», — говорится в заявлении. Также отмечается, что НАТО усилит присутствие в черноморской акватории в качестве реакции на эти данные.

Ранее представители Минобороны Румынии сообщили, что в районе города Плауру недалеко от границы с Украиной обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата якобы российского производства.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Его ловили сотни силовиков

      Уникальную находку сделали археологи в Челябинской области

      В России отреагировали на вердикт CAS по лишению фигуристов золота ОИ-2022

      В Кремле прокомментировали рост цен на авиабилеты

      Россия обозначила как законную цель одну категорию военных на Украине

      Путин и Лукашенко начали закрытую встречу

      Украинские дроны атаковали автомобили в российском регионе

      Последствия снижения кредитного рейтинга Украины оценили

      Кинолог раскрыл главную роль собак на спецоперации

      В Госдуме предупредили о снижении скорости загрузки YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше