В НАТО отреагировали на данные об обломках российского ударного дрона в Румынии

НАТО: найденные обломки дрона в Румынии не говорят о нападении России на альянс

Найденные в Румынии обломки якобы российского ударного дрона не говорят о нападении России на альянс, члены военного блока не видят признаков намеренного удара по территории НАТО. Об этом со ссылкой на заявление одного из представителей Североатлантического альянса сообщает Reuters.

«Хотя у НАТО нет информации, указывающей на преднамеренное нападение России на территорию союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны», — говорится в заявлении. Также отмечается, что НАТО усилит присутствие в черноморской акватории в качестве реакции на эти данные.

Ранее представители Минобороны Румынии сообщили, что в районе города Плауру недалеко от границы с Украиной обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата якобы российского производства.