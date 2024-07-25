Политолог Дизен: Запад желает перемирия, чтобы перевооружить ВСУ

Страны Запада желают достичь перемирия, чтобы перевооружить Вооруженные сил Украины (ВСУ) для дальнейших боевых действий против России. Об этом норвежский политолог Гленн Дизен заявил в интервью журналистке Рейчел Блевинс, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Москве в этом случае нужно быть осторожной, потому что Запад лишь хочет выиграть время, чтобы перевооружить украинскую армию и заново броситься в бой», — заявил Дизен.

По мнению политолога, продолжающийся конфликт ранее был для стран Запада «возможностью ослабить Россию». Дизен добавил, что российская сторона, в отличие от НАТО, придерживается более конструктивного подхода и стремится к урегулированию, чтобы установить прочный мир.

10 июля стало известно, что бывшие дипломаты западных стран в письме призвали США инициировать переговоры с Россией по Украине.