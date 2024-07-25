В Омске нашли тело пропавшей 15-летней школьницы из Москвы

РИА Новости: в Омске обнаружили тело 15-летней школьницы из Москвы

В Омске нашли тело 15-летней школьницы, приехавшей из Москвы и пропавшей в парке Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В районе лодочной станции нашли тело пропавшей ранее девочки. Она скорее всего утонула», — сказал собеседник агентства.

О пропавшей во время поездки в Сибирь девочке сообщалось ранее. Школьница приехала из Москвы в Омск, где они поселились в гостинице «Ника». По данным следователей, подросток вышла из гостиницы 22 июля и пропала.

Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что девочка поссорилась с родителями, из-за чего те ушли гулять в парк без нее. Впоследствии школьница решила пойти на улицу одна