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05:34, 25 июля 2024Мир

В Польше предупредили о последствиях ударов России

BI: Польшу ожидает наплыв украинцев из-за ударов ВС России по инфраструктуре

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Польше грозит новая волна беженцев с Украины из-за последствий российских ударов по украинской энергоинфраструктуре. Об этом предупредил глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский, передает Business Insider (BI).

По его словам, наблюдаются четкие сигналы о том, что грядущей осенью и зимой возможен большой приток украинского населения в страну. Марчинский добавил, что уровень этих рисков может возрасти в ближайшие месяцы. «Это связано с атаками [Вооруженных сил] России на энергетическую, тепловую и транспортную инфраструктуру, последствия которых все больше ощущаются», — заявил он.

BI отмечает, что после начала конфликта на Украине «в рекордно короткие сроки» границу Польши прошло до двух миллионов украинцев. В то же время, по данным издания, значительная часть беженцев уже уехала из страны.

Ранее сообщалось, что власти Польши решили с 1 июля отменить ряд выплат беженцам с Украины. Предложение о прекращении выплат пособий украинцам внесли в связи с использованием их «не по назначению».

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      Марина Совина
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