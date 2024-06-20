Polskie Radio: Польша отменит ряд выплат беженцам с Украины с 1 июля

Власти Польши с 1 июля отменят ряд выплат беженцам с Украины. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Новые правила предусматривают прекращение действия единовременного пособия в размере 300 злотых на основные расходы на проживание. Также отменена льгота в размере 40 злотых в сутки на обеспечение жильем и питанием граждан Украины», — уточняет издание.

Ранее агентство PAP сообщало, что Польша решила прекратить выплачивать пособия украинским беженцам в связи с использованием их «не по назначению». Отмечалось, что из-за случаев злоупотребления средствами с 1 июля украинцам перестанут единоразово выплачивать 300 злотых и сделают питание в центрах для беженцев платным.