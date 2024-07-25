В реанимации российской больницы произошел пожар

В Артеме Приморского края произошел пожар в реанимации городской больницы

Пожар произошел в реанимации городской больницы города Артем в Приморском крае. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

В надзорном ведомстве уточнили,что огонь распространился по палате интенсивной терапии на первом этаже здания. Его площадь составила десять квадратных метров — пожар уже локализовали.

«Персонал больницы незамедлительно переместил пациентов в другие палаты. Причины возгорания устанавливаются», — говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство уже начало проверку.

Как уточнило МЧС в Telegram-канале, из горящего помещения удалось спасти семь человек. На улицу, помимо этого, до приезда пожарных самостоятельно вышли 10 человек.

Ранее в Ижевске на территории тюремной больницы произошел пожар. Пламя вспыхнуло на трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Никто, предварительно, не пострадал.