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12:39, 22 мая 2024Россия

На территории тюремной больницы в российском городе произошел пожар

«112»: в Ижевске на территории тюремной больницы произошел пожар

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Ижевске на территории тюремной больницы произошел пожар. О происшествии в российском городе сообщил Telegram-канал «112».

По сведениям издания, пламя вспыхнуло на трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Как выяснил «112», Ижевская ЛИУ-4 профилирована для содержания и лечения осужденных, больных туберкулезом. Кроме того, в учреждении есть отряды для арестантов, у которых диагноз не подтвердился.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске ликвидировали открытое горение на швейной фабрике. Площадь пожара составила 3,6 тысячи квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал.

До этого в подмосковном городе Наро-Фоминск загорелись складские здания. В помещениях, охваченных огнем, хранился поликарбонат.

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      Анна Щербакова
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