В России оценили стратегию морской безопасности Украины на соответствие реалиям

Патрушев: стратегия морской безопасности Украины не соответствует реалиям

Стратегия морской безопасности Украины не соответствует реалиям из-за потери страной выхода в Азовское море. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Патрушев прокомментировал принятие президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии морской безопасности. Он отметил, что указанные в документе учения украинского флота в Азовском море невозможны из-за несоответствия реальности.

«Украина и фактически, и юридически утратила выход в азовскую акваторию», — подчеркнул помощник президента России. По его мнению, принятие стратегии является попыткой украинского руководства доказать свою легитимность Западу.

17 июля Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины. Россия названа приоритетной угрозой морской безопасности Украины в соответствующем разделе стратегии.