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09:22, 25 июля 2024Россия

В России подростки-металлисты сожгли икону и сняли это на видео

В Ростовской области подростки уничтожили икону, снимая себя на видео

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Ростовской области группа подростков занялась уничтожением икон. Свои действия они снимали на видео и выгладывали фотографии в закрытой группе, сообщает Telegram-канал Don Mash.

На опубликованном каналом ролике молодые люди молотком разбивают киот, после чего бьют им непосредственно по иконе.

На фотографии трое подростков держат в руках подожженную икону. Один из них показывает характерный жест — держит большой палец вверх с согнутой дистальной фалангой. Такой жест сделал популярным неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. Из-за травмы его палец не мог разогнуться.

Ранее в Москве мигрант затушил свечи в православном храме, это также попало на видео. Злоумышленника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

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      Алан Босиков
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