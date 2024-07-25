В России подростки-металлисты сожгли икону и сняли это на видео

В Ростовской области подростки уничтожили икону, снимая себя на видео

В Ростовской области группа подростков занялась уничтожением икон. Свои действия они снимали на видео и выгладывали фотографии в закрытой группе, сообщает Telegram-канал Don Mash.

На опубликованном каналом ролике молодые люди молотком разбивают киот, после чего бьют им непосредственно по иконе.

На фотографии трое подростков держат в руках подожженную икону. Один из них показывает характерный жест — держит большой палец вверх с согнутой дистальной фалангой. Такой жест сделал популярным неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. Из-за травмы его палец не мог разогнуться.

Ранее в Москве мигрант затушил свечи в православном храме, это также попало на видео. Злоумышленника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.