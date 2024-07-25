В России указали на неспособность Запада игнорировать коррупцию на Украине

Небензя: Западу трудно игнорировать коррупцию на Украине при поставках оружия

Западу трудно игнорировать коррупцию на Украине при поставках оружия. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Становится сложно игнорировать факт повсеместной коррупции, сопутствующий этим поставкам», — отметил дипломат, отметив, что накачка киевского режима оружием со стороны западных стран продолжается, хотя и с серьезными проблемами и сбоями.

Ранее представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк заявил, что американские миллиардеры и оборонно-промышленный комплекс не сдадутся из-за новых шагов по мирному урегулированию конфликта на Украине.