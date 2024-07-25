Западу трудно игнорировать коррупцию на Украине при поставках оружия. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.
«Становится сложно игнорировать факт повсеместной коррупции, сопутствующий этим поставкам», — отметил дипломат, отметив, что накачка киевского режима оружием со стороны западных стран продолжается, хотя и с серьезными проблемами и сбоями.
Ранее представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк заявил, что американские миллиардеры и оборонно-промышленный комплекс не сдадутся из-за новых шагов по мирному урегулированию конфликта на Украине.