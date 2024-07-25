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11:22, 25 июля 2024Россия

В России второй регион отменил фэнтези-фест и вызвал критику про «Богом забытое место»

В России отменили фэнтези-фест из-за террористической угрозы

Фото: Unsplash

В Тульской области отменили фэнтези-фест и объяснили решение террористической угрозой. Об этом сообщил глава администрации Веневского района, где должно было состояться событие, Андрей Шубчинский, отвечая на вопрос жителя под одним из постов на своей странице «ВКонтакте».

В России уже второй регион отменил фестиваль. Изначально его планировали провести в Тверской области, но организаторы получили отказ из соображений безопасности. Мероприятие перенесли в Тульскую область. Его проведение анонсировали на 26-28 июля, однако за два дня до начала появилась информация, что фестиваля не будет.

Отмена фестиваля вызвала шквал критики — участники закидали главу района комментариями. Люди сообщили об уже выехавших в регион туристах, которым теперь некуда пойти. «Люди со всей страны ехали в ваше богом забытое место. Потеряли деньги и время. Из за вас! Об отмене подобных мероприятий нужно оповещать заранее», — возмутилась россиянка Дарья Горбунова.

«Выгоревшие аттракционы как из жуткого луна-парка, пустынная территория, явно не сплошной поток туристов, а фестиваль, который помог бы хоть как-то привлечь людей к этому месту, отменяют в последний момент. Надеюсь, у местного туризма надолго останется клеймо», — согласилась с ней Анастасия Новикова.

Глава Веневского района уточнил, что решение приняли по итогам заседания антитеррористической комиссии, где были представлены мотивированные доклады о допущенных нарушениях при проведении фестиваля «Былинный берег», который проводят те же организаторы. В частности, как пишут местные СМИ, несмотря на запреты, использовалось открытое пламя (мангалы и свечи), а также были замечены люди в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно, фэнтези-фест перенесли на 2025 год. «Причинами этого являются вопросы безопасности. Мы не хотим рисковать жизнью и здоровьем наших гостей. И с уважением относимся к позиции органов, которые отвечают за вопросы безопасности и настаивают на том, что проведение мероприятия сейчас является небезопасным», — сообщили на официальной странице мероприятия «ВКонтакте».

В 2024 году в Ленинградской области также отменили популярный сплав на секс-куклах из-за изменившейся позиции местных властей. В полиции решение обосновали тем, что «проведение вышесказанного мероприятия имеет высокий негативный общественный резонанс».

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      Елена Торубарова
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