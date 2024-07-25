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19:47, 25 июля 2024Интернет и СМИ

В России высказались о перспективах блокировки YouTube

Депутат Матвейчев: цели заблокировать YouTube в России пока нет

Фото: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock / Fotodom

Цели заблокировать YouTube в России сейчас нет, утверждает заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах ограничить работу платформы в стране.

Пока такая цель не ставится, пока задача — только замедление

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

«Они ведут антигосударственную деятельность, выступают информационным оружием у нас в стране. Мы видели, что практически все средства массовой информации там заблокированы, отдельные личности, и это продолжается. (...) Это не независимая платформа, это враг, который на нашей территории работает, мы это четко понимаем», — сказал депутат.

Он также порекомендовал российским пользователям переходить на другие платформы и заводить там аккаунты.

«Если они вернут всех, кого они заблокировали обратно, весь контент и выплатят большие долги по проигранным судам, налоги и штрафы за невыполнение наших законов, будут законопослушными, будут цензурировать за русофобию, может быть, тогда [отменят замедление]», — добавил он.

25 июля глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в ближайшее время скорость загрузки YouTube в России снизится. До конца недели ее сократят на 40 процентов, а к концу следующей — до 70 процентов. Замедление коснется стационарных компьютеров и не затронет мобильные устройства. По его словам, такие меры приняты «в ответ на нарушения законодательства со стороны ресурса».

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