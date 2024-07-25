В России заблокировали тысячи сайтов за фейки и призывы к экстремизму

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о тысячах заблокированных сайтов, содержащих призывы к экстремизму и недостоверную информацию. Его слова приводит ТАСС.
Прокурор заявил, что за полтора года в России заблокировали или удалили противоправную информацию с 140 тысяч интернет-ресурсов. Он также отметил, что Генпрокуратура препятствует распространению недостоверной информации.
Краснов назвал фейки примером применения информационных технологий в качестве оружия. Генпрокурор подчеркнул, что сайты, содержащие запрещенную информацию, можно заблокировать во внесудебном порядке. Соответствующий механизм был выработан благодаря взаимодействию с Роскомнадзором.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от браузеров Google и Opera ограничить доступ к информации об обходе блокировок. Речь идет о блокировке плагинов с такими сведениями.