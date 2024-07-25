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09:32, 25 июля 2024Экономика

В России запретили называть энергетики халяльными

ФАС запретила московским пивоварам маркировать энергетики знаком «халяль»

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии запретило Московской пивоваренной компании (МПК) использовать маркировку «халяль» для энергетиков Gorilla. Об этом со ссылкой на материалы ведомства сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты полагают, что нанесение метки «халяль» на продукцию, способную навредить здоровью, дает ей необоснованное преимущество перед другими похожими напитками. Такая маркировка является «актом недобросовестной конкуренции, так как вводит потребителей в заблуждение». Товары с таким знаком считаются более здоровыми, и потребитель будет отдавать предпочтение именно им, заявили в управлении ФАС.

В ведомстве также объяснили запрет называть энергетик халяльным тем, что пивовары однозначно не подтвердили соответствие напитка требованиям к халяльной продукции и не приложил фото и видео отдельной линии или цеха.

Гендиректор Международного центра стандартизации и сертификации «халяль» при Совете муфтиев России Айдар Газизов добавил, что энергетики не соответствуют стандарту «халяль», поскольку «вредны для здоровья, а также из-за наличия в составе таких веществ, как кофеин, таурин, сахар и углекислый газ».

Ранее генеральный директор сети быстрого питания «Вкусно — и точка» Сергей Пароев пообещал, что компания введет в меню халяльные блюда. Сейчас преемник «Макдоналдс» в России ищет поставщиков халяль-продукции, которая предполагает особый способ выращивания, забоя и обращения с животными. Поскольку эта сеть фастфуда планирует открывать точки в регионах с мусульманским населением, для нее важно будет предоставить клиентам и халяльное меню, объяснил он.

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      Вячеслав Агапов
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